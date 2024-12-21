Где именно расположена Казань в России и как далеко этот населенный пункт от украинской территории – показывает на карте 24 Канал.

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Где расположена Казань в России

Казань является одним из крупнейших городов России и непосредственно Татарстана, что на востоке европейской части страны-агрессора. Он расположен более чем в 1 тысяче километров от границы с Украиной, иногда расстояние достигает от 1,2 до 1,4 тысячи километров.

Если измерять расстояние от Харькова до Казани, то оно будет примерно 1,3 тысячи километра. Поэтому атака беспилотных летательных аппаратов на этот регион России и серия попаданий – многое многое говорит о состоянии защиты вражеских городов средствами противовоздушной обороны.

Где именно расположена Казань: смотрите на карте

К слову, в Центре противодействия дезинформации предполагают, что в Казани беспилотник мог атаковать Казанский пороховой завод, который является важным объектом российского военно-промышленного комплекса. Заметим, что вражеские официальные источники в свою очередь сообщают, что дрон цели якобы не достиг.