Речь шла и о том, что один из дронов влетел в многоэтажку. Позже оказалось, что такой дом не один.
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Что происходит в Казани сейчас
Там закрыт аэропорт на прием и вылет самолетов – введен план "Ковер". Также закрыли аэропорт в Ижевске. МЧС обратилось к людям с призывами не паниковать.
МЧС успокаивает россиян: смотрите видео
Между тем казанцы совершенно не следуют рекомендациям спуститься на первые этажи или в подвалы. Они стоят во дворе, а услышав пролет беспилотника, плачут и собираются домой.
Россияне спрашивают, "за что это нам": смотрите видео
Поскольку Казань расположена в Татарстане, то власть бодро отчиталась, что она на месте, все под контролем, работают штабы, где можно согреться и поесть.
В школах детей отвели в подвалы. Правда, некоторые паблики написали, что такая "эвакуация" была выборочной.
Показываем Казань на карте: это более тысячи километров от Украины
Сеть полнится многочисленными видео с дронами. Конечно же, "простые россияне" снимают работу ПВО. Эти "исторические" кадры сопровождают бессмысленными комментариями в духе "Прикинь, я заснял! – Прикинь, чё! – Охр***ть!"
ПВО в Казани: смотрите видео
РосСМИ пишут о попадании беспилотника в два ЖК – "Лазурные небеса" и "Манхэттен". Были пожары и в других домах.
В ЖК "Манхэттен" поврежден шпиль: момент взрыва
Говорится и о прилете в промышленное предприятие. Всего прилетов якобы 8.
Пострадавших и погибших якобы нет. Но в регионе отменили все массовые события на выходных.