Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Отчитались уже успело и российское оборонное ведомство.

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Что известно о взрывах в Сочи

Как сообщают телеграмм-каналы, по данным очевидцев, начиная с 05:50 утра слышали от 7 до 10 взрывов в районе Лазаревское, от которых задрожали окна в рамах и сработала сигнализация возле машин. Также о громких звуках пишут жители Туапсе.

По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала система ПВО с БПЛА. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

По данным российского Минобороны, "пе-ве-о" на территории страны-агрессора якобы уничтожила 19 беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что якобы девять сбили над территорией Белгородской области, пять – над территорией Воронежской области, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.