Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Відзвітували вже встигло й російське оборонне відомство.

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Що відомо про вибухи у Сочі

Як повідомляють телеграм-канали, за даними очевидців, починаючи з 05:50 ранку чули від 7 до 10 вибухів у районі Лазаревське, від яких затремтіли вікна в рамах та спрацювала сигналізація біля машин. Також про гучні звуки пишуть жителі Туапсе.

За попередніми даними, в акваторії Чорного моря спрацювала система ППО з БПЛА. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає,

– ідеться у повідомленні.

За даними російського Міноборони, "пе-ве-о" на території країни-агресорки нібито знищила 19 безпілотних літальних апаратів.

Зазначається, що начебто дев'ять збили над територією Бєлгородської області, п'ять – над територією Воронезької області, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над територіями Курської області та Краснодарського краю.