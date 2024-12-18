Очевидці також бачили іскри вогню в небі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про гучний вечір у Воронезькій області
Повідомлення про проліт невідомих безпілотників у Воронезькій області з'явилися після 22 години за місцевим часом. За даними росіян, літальні апарати виявили над Розсошанським районом цього регіону країни-агресорки.
Виконувач обов'язків голови Розсошанського району Роман Береснєв заявив про нібито роботу російської протиповітряної оборони. Російський посадовець сказав, що у регіоні буцімто "виявили та знищили 2 українські БпЛА".
Береснєв також сказав, що "постраждалих та руйнувань у районі немає".
Проліт невідомих БпЛА у Воронезькій області Росії: дивіться відео (18+)
У мережі також з'явилися кадри з буцімто роботою ППО по безпілотниках. На відео очевидці, використовуючи ненормативну лексику, з подивом бідкаються, що "війна прийшла до них", та кажуть "Господи, та що ж це таке".
Росіяни бачили "роботу ППО" у Воронезькій області: дивіться відео
До слова, 15 грудня вибухи чули й у Грозному, що в Чечні. Росіяни писали про падіння щонайменше 2 безпілотників, а також про мінімум 4 вибухи в районі міста.