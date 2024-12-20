У ніч проти 19 грудня завод, розрахований на переробку 5,6 млн тонн нафти на рік, зазнав атаки дронів, що спричинило масштабну пожежу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

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Які наслідки української атаки по Новошахтинському НПЗ

Внаслідок атаки пошкоджено установку АВТ-2,5-2 потужністю 7,14 тисяч тонн на добу, яка забезпечує половину загальної продуктивності підприємства. Через це виробництво довелося екстрено зупинити. Також було уражено нафтопродуктовий резервуар і другу аналогічну установку.

Новошахтинський НПЗ, відкритий у 2009 році як перший великий НПЗ, збудований у Росії за останні три десятиліття, зупиняє роботу вже втретє цього року. Попередні атаки дронів відбулися у березні та червні, що призвело до різкого падіння обсягів переробки – з 4,8 мільйона тонн до 2,7 мільйона тонн.

Загалом російські НПЗ втратили 13% потужностей через атаки безпілотників та проблеми з ремонтом через західні санкції. За рік втрачено 41,1 мільйона тонн потужності російських НПЗ.

Раніше Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ, який використовується для забезпечення російських збройних сил. Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину.