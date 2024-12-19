Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Атака на Новошахтинський НПЗ 19 грудня

Україна вдарила по інфраструктурі та виробничих потужностях Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Ворожий стратегічний об'єкт уражено силами й засобами ВМС і СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного

пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки – 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Підтверджується пожежа в районі об'єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5,

– зазначили в ЗСУ.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження цього стратегічного об'єкта Росії наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Далі буде…" – анонсували в Генштабі ЗСУ.