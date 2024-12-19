Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Атака на Новошахтинский НПЗ 19 декабря

Украина ударила по инфраструктуре и производственным мощностям Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Вражеский стратегический объект поражен силами и средствами ВМС и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Новошахтинский НПЗ специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного

топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки – 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5,

– отметили в ВСУ.

Подробная информация о последствиях поражения этого стратегического объекта России пока уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет..." – анонсировали в Генштабе ВСУ.