Цей завод був важливим для оборонної промисловості Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Завод забезпечує армію

Коваленко зазначив, що дизельне паливо і авіагас є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації.

Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії,

– пояснив він.

Крім цього, розташування заводу близько до кордону з Україною робить його важливим для російської логістики війни. Керівник ЦПД також поділився кадарми пожежі на НПЗ. там можна побачити, наскільки суттєво він постраждав.

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Мастильні матеріали, паливні добавки та інші продукти, які виробляє завод, можуть використовуватись як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості. Це робить цей завод законною воєнною ціллю.

Російська нафтопереробна промисловість останнім часом страждає від ударів.