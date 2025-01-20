Про наслідки повітряної атаки безпілотників у Росії писали чимало тамтешніх телеграм-каналів, як зауважив 24 Канал. Далі – що відомо на цей момент.

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Приліт у Казані та вибухи у Рязані: що відомо

Серед ночі 20 січня у небі над російським містом Казань зафіксували прольоти БпЛА, а згодом – заграву у небі від вибуху. Пишуть, що дрон типу "Лютий" влучив у місцевий авіаційний технічний коледж або у паливні резервуари, розташовані неподалік.

Місцеві розповідали, що безпілотник пролетів у Авіабудівному районі міста близько 04 ранку. А після цього небо осяяв яскравий спалах. Офіційної інформації про подію наразі немає.

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Небезпеку атаки БпЛА оголошували також у Татарстані, у Рязані, в Курській та інших областях. На роботу аеропорту Казань наклали тимчасові обмеження.

Над самою Рязанню чули декілька вибухів, зокрема у районі військового аеропорту. Попередньо, це була робота ППО над містом близько 2 години ночі. Та тут теж поки без більш докладної інформації.

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