Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Взрывы в Смоленске слышали около полуночи. Местные жители сообщали, что над городом произошло много мощных "хлопков" возле НПЗ "Ярцево" и авиазавода.
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В России атакован важный авиационный завод
Смоленский авиационный завод имеет для россиян важное значение, ведь отсюда в армию поставляются новые, обновленные и отремонтированные самолеты военного назначения, в частности штурмовики Су-25.
По словам Андрея Коваленко, работники авиационного завода обеспечивают капитальный ремонт и техническое обслуживание вражеской техники, что позволяет сохранять ее боеспособность.
Также Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса России. Он поставляет им компоненты. К тому же, объединяясь с другими заводами, он участвует в создании современных авиационных систем.
Каждый удар по такому заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии,
– написал глава ЦПД.
В Смоленске атаковали авиационный завод: смотреть видео
Взрывы в России: последние новости
- В ночь на 20 января город Казань подвергся атаке беспилотников. Местные жители слышали взрывы в районе вертолетного завода. Там россияне изготавливают и ремонтируют самолеты Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3.
- В Воронежской области России уже 5 дней пылает нефтебаза в Лесках. До этого там заявляли о "бавовне", в результате чего произошли 4 взрыва. Нефтебазу, вероятно, мог атаковать беспилотник "Бобер" с дальностью полета до 1000 километров.
- Также 17 января беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Калужской области. На объекте произошел пожар, вследствие поражения 4 резервуаров с топливом. Из-за масштабного возгорания пришлось эвакуировать 50 жителей близлежащих населенных пунктов.