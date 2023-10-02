Три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения. Где расположен Смоленский авиазавод, куда прилетели БпЛА – расскажет 24 Канал.

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Где расположен Смоленский авиазавод

Смоленский авиационный завод расположен в Смоленске. С 1990-х занимается собственными разработками, однако основной деятельностью завода является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных лайнеров, снабжение комплектующими для других авиационных предприятий.

С 2004 года входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

3 июня 2022 года предприятие включено в список санкций Евросоюза. А 24 марта 2022 года завод был включен в список санкций США.

Также предприятие находится под санкциями Японии, Канады, Украины и Швейцарии.

Смоленский авиазавод на карте

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