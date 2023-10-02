Три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень. Де розташований Смоленський авіазавод, куди прилетіли БпЛА – розповість 24 Канал.
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Де розташований Смоленський авіазавод
Смоленський авіаційний завод розташований у Смоленську. З 1990-х займається власними розробками, проте основною діяльністю заводу є ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств.
З 2004 року входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
3 червня 2022 року підприємство включено до списку санкцій Євросоюзу. А 24 березня 2022 року завод було включено до списку санкцій США.
Також підприємство перебуває під санкціями Японії, Канади, України та Швейцарії.
Смоленський авіазавод на карті
Удар українських дронів по Смоленському заводу: що відомо
- ГУР повідомило, що 1 жовтня внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
- Згідно з підтвердженими даними, 3 з 4 дронів влучили в ціль.
- Ракета Х-59 класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 кілометрів – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.