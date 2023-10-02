Про успішну роботу відзвітували у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначають, що атака дронами була 1 жовтня. І ми про неї вчора розповідали, але тоді не було відомо подробиць.

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Що відомо про атаку по заводу

Як зазначають у ГУР МО, 1 жовтня 2023 року стався удар по Смоленському авіаційному заводу. Внаслідок цього порушений процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора,

– кажуть у ГУР МО.

В Головному управлінні розвідки зазначають, що ракети Х-59 у модифікаціях Х-59МК2 класу "повітря – поверхня" здатні бити на відстань до 280 кілометрів. Це одна з тих ракет, якими окупанти найчастіше б'ють по військових і цивільних об'єктах в Україні.

Росіяни застосовували їх у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Що відомо про атаку по Смоленську 1 жовтня