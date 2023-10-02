Про успішну роботу відзвітували у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначають, що атака дронами була 1 жовтня. І ми про неї вчора розповідали, але тоді не було відомо подробиць.
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Що відомо про атаку по заводу
Як зазначають у ГУР МО, 1 жовтня 2023 року стався удар по Смоленському авіаційному заводу. Внаслідок цього порушений процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора,
– кажуть у ГУР МО.
В Головному управлінні розвідки зазначають, що ракети Х-59 у модифікаціях Х-59МК2 класу "повітря – поверхня" здатні бити на відстань до 280 кілометрів. Це одна з тих ракет, якими окупанти найчастіше б'ють по військових і цивільних об'єктах в Україні.
Росіяни застосовували їх у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.
Що відомо про атаку по Смоленську 1 жовтня
- Власне, російські ЗМІ того дня писали, що у Смоленську безпілотний літальний апарат атакував завод держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння". Власне, мовиться про це саме підприємство, на якому виготовляють ракети Х-59.
- На відео, які викладали очевидці, можна почути роботу стрілецької зброї перед вибухом. Це вщент руйнує заяви так званого міноборони Росії про буцімто збиття всіх повітряних цілей.
- Власне, там хизувалися, що буцімто збили три БпЛА над областю. Але цього стало замало, тож невдовзі додали, що збили ще два безпілотники. Губернатор регіону тоді зазначив, що обійшлося без жертв.
- Звернімо увагу, що на території заводу також розташований аеродром "Північний". На ньому базується експериментальна льотно-випробувальна станція цього ж таки авіазаводу.