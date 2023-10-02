Об успешной работе отчитались в Главном управлении разведки Министерства Обороны Украины. Отмечают, что атака дронами была 1 октября. И мы о ней вчера рассказывали, но тогда не было известно подробностей.
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Что известно об атаке по заводу
Как отмечают в ГУР МО, 1 октября 2023 года произошел удар по Смоленскому авиационному заводу. В результате нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.
Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора,
– говорят в ГУР МО.
В Главном управлении разведки отмечают, что ракеты Х-59 в модификациях Х-59МК2 класса "воздух – поверхность" способны бить на расстояние до 280 километров. Это одна из тех ракет, которыми оккупанты чаще всего бьют по военным и гражданским объектам в Украине.
Россияне применяли их в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Что известно об атаке по Смоленску 1 октября
- Собственно, российские СМИ в тот день писали, что в Смоленске беспилотный летательный аппарат атаковал завод госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". Собственно, говорится об этом самом предприятии, на котором изготавливают ракеты Х-59.
- На видео, выложенных очевидцами, можно услышать работу стрелкового оружия перед взрывом. Это полностью разрушает заявления так называемого минобороны России о якобы сбитии всех воздушных целей.
- Собственно, там хвастались, что якобы сбили три БПЛА над областью. Но этого стало недостаточно, поэтому вскоре добавили, что сбили еще два беспилотника. Губернатор региона тогда отметил, что обошлось без жертв.
- Обратим внимание, что на территории завода расположен аэродром "Северный". На нем базируется экспериментальная лётно-испытательная станция этого же авиазавода.