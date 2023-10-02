Об успешной работе отчитались в Главном управлении разведки Министерства Обороны Украины. Отмечают, что атака дронами была 1 октября. И мы о ней вчера рассказывали, но тогда не было известно подробностей.

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Что известно об атаке по заводу

Как отмечают в ГУР МО, 1 октября 2023 года произошел удар по Смоленскому авиационному заводу. В результате нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора,

– говорят в ГУР МО.

В Главном управлении разведки отмечают, что ракеты Х-59 в модификациях Х-59МК2 класса "воздух – поверхность" способны бить на расстояние до 280 километров. Это одна из тех ракет, которыми оккупанты чаще всего бьют по военным и гражданским объектам в Украине.

Россияне применяли их в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Что известно об атаке по Смоленску 1 октября