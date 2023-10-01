Как сообщили 24 Каналу источники, атака на стоянку российских вертолетов производилась Главным управлением разведки и Военно-морскими силами. Это произошло 1 октября в День защитников и защитниц Украины.

К теме ГУР и ВМС успешно атаковали дронами стоянку российских вертолетов в Сочи

Какое расстояние от Сочи до Украины

Курортный город расположен далеко от контролируемых территорий Украины. От Одессы до Сочи расстояние напрямую составляет около 800 километров.

Среди всех крупных городов на контролируемых украинских территориях Херсон ближе всех к Сочи. Сухопутный путь от областного центра Херсонщины до российского курортного города составляет более 1000 километров.



Расстояние от Одессы до Сочи / Карта Google

Что известно о "хлопке" в Сочи

В первый день октября наши защитники успешно провели совместную операцию на территории страны-агрессорки. ГУР и ВМС с помощью дронов ударили по стоянке вражеских вертолетов в районе Адлера.

Жители Сочи утром около 7:45 сообщали о звуках взрывов. После этого стало известно о задержке рейсов в российском курортном городе. Впоследствии в соцсетях появилось видео с ударными беспилотниками, сделанное очевидцами.

Российские военные пытаются сбить украинский дрон: видео из соцсетей

Россияне перенаправляли самолеты в другие аэродромы и делали вид, что якобы все идет "по плану". Позже захватчики наврали о будто бы сбитии всех БПЛА. А мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в городе якобы все спокойно.

В России постоянно что-то взрывается

В этот же день в Смоленской области неизвестный дрон атаковал завод госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". На этом предприятии производились запчасти для самолетов.

Минобороны страны-агрессорки в традиционной манере отчиталось о якобы успешной работе ПВО. Однако соцсетями ходят видео, опровергающие заявление вражеского ведомства о будто бы сбитии всех целей.