Як повідомили 24 Каналу джерела, атака на стоянку російських вертольотів проводилася Головним управлінням розвідки та Військово-морськими силами. Це сталося 1 жовтня у День захисників та захисниць України.

До теми ГУР та ВМС успішно атакували дронами стоянку російських вертольотів у Сочі

Яка відстань від Сочі до України

Курортне місто розташоване далеко від контрольованих територій України. Від Одеси до Сочі відстань напряму становить майже 800 кілометрів.

Серед усіх великих міст на контрольованих українських територіях Херсон ближчий за всіх до Сочі. Сухопутний шлях від обласного центру Херсонщини до російського курортного міста становить понад 1000 кілометрів.



Відстань від Одеси до Сочі / Карта Google

Що відомо про "бавовну" у Сочі

У перший день жовтня наші захисники успішно провели спільну операцію на території країни-агресорки. ГУР та ВМС за допомогою дронів вдарили по стоянці ворожих гелікоптерів у районі Адлера.

Жителі Сочі вранці близько 07:45 повідомляли про звуки вибухів. Після цього стало відомо про затримку рейсів у російському курортному місті. Згодом у соцмережах з'явилося відео з ударними безпілотниками, яке зробили очевидці.

Російські військові намагаються збити український дрон: відео з соцмереж

Росіяни перенаправляли літаки до інших летовищ та вдавали, що нібито все йде "за планом". Пізніше загарбники набрехали про буцімто збиття всіх БпЛА. А мер Сочі Алєксєй Копайгородскій заявив, що у місті начебто все спокійно.

У Росії постійно щось вибухає

Цього ж дня у Смоленській області невідомий дрон атакував завод держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння". На цьому підприємстві виробляли запчастини для літаків.

Міноборони країни-агресорки у традиційній манері відзвітувало про нібито успішну роботу ППО. Однак соцмережами ширяться відео, які спростовують заяву ворожого відомства про буцімто збиття всіх цілей.