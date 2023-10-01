Джерела 24 Каналу підтвердили, що за ударом по гелікоптерам окупантів стоїть ГУР та ВМС України. Варто додати, що вранці місцеві жителі Сочі повідомляли про потужний "хлопок", після чого чомусь почали затримуватися рейси.

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Успішна операція українських сил

Вранці 1 жовтня – на День захисників та захисниць, українські дрони вразили стоянку вертольотів окупантів у районі Адлера в російському Сочі. Відомо, що це стало наслідком спільної операції ГУР та ВМС України.

Близько 07:45 у мережі почала поширюватися інформація про "невідомий" дрон поблизу Сочі. Російські ЗМІ заявили, що він "впав" на територію аеропорту в Адлері, після чого утворився "невеликий" стовп диму. На фоні цього всі літаки перенаправляли до інших летовищ.

Згодом росіяни заявили, нібито збили всі безпілотники і "все під контролем". Нібито вони успішно припинили атаку "київського режиму". Мер Сочі ж заявив, що в місті "все спокійно".

Падіння безпілотника в Сочі: дивіться відео

Щось постійно відбувається в Росії