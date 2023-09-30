Як розповідають місцеві телеграм-канали та ЗМІ, вибух стався на електропідстанції у селищі Погар. Воно розташоване у Брянській області.

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Мешканці залишилися без світла

Місцеві мешканці бідкаються, що в окрузі немає світла. Правда, станом на 00:15 30 вересня відсутня офіційна інформація щодо того, що ж сталося в регіоні.

За попередньою інформацією, спалахнула підстанція. В деяких каналах пишуть, що по електропідстанції був приліт.

На відео та фото, які виклали у мережу, можна побачити, що пожежа масштабна. Видно, що у небо здіймається густий темний дим.

У Погарі на Брянщині спалахнула потужна пожежа: дивіться відео

Ближче до 1 ночі з'явилася інформація від місцевого губернатора. Він нарікав, що внаслідок "української атаки селища" порушене електрозабезпечення. Він запевнив, що постраждалих немає.

Напередодні журналісти 24 Каналу поспілкувалися з політтехнологом Борисом Тизенгаузеном. Він прокоментував атаки по об'єктах інфраструктури та блекаут у Курській області.

Як це вплине на росіян і війну

Думаєте, його турбує доля росіян, які там десь у холоді? Якби він хотів дати якісь блага їм, він будував би дороги, проводив газ, каналізацію, замість витрачати мільярди на війну,

– зазначив Тизенгаузен.

Він нагадав, що кремлівський диктатор тисячі своїх громадян посилає на вірну смерть в Україні. Для Путіна важливе лише одне: розв'язати особисте імперське питання. І він намагатиметься досягнути своєї мети ціною населення власної країни.

Водночас він зауважив, що удари по енергетиці Росії можуть вплинути на хід бойових дій. А все тому, що блекаути можуть суттєво ускладнити логістику ворога.

Не варто забувати, що енергетична інфраструктура у Росії побудована ще за часи СРСР. Відтак, складно буде знайти все необхідне комплектування, щоб проводити ремонт. А протяжність країни-агресорки стає на заваді того, щоб всі об'єкти сховати з допомогою ППО.

Власне, у ніч проти 29 вересня невідомий безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію у Курській області. Внаслідок цього без світла залишилися п'ять населених пунктів.