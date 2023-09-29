Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у слободі Білої Біловського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся.

Дивіться також Удари по російській інфраструктурі почастішають: наскільки значними будуть ураження для агресора

Наслідки "бавовни" у Курську

Зранку 29 вересня Старовойт заявив про атаку підстанції. Незадовго до цього він повідомляв про роботу ППО в Курському районі.

Губернатор Курської області заявив, що на місце влучання виїхали пожежники, а внаслідок прильоту є знеструмлення.

Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. Відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно,

– написав Старовойт.

"Бавовна" у Курську: дивіться відео

Важливо зауважити, що це вже не перша атака по енергетичній інфраструктурі Курська. Лише кілька днів тому внаслідок "бавовни" на електропідстанції там було знеструмлено 7 населених пунктів.

У Курську 7 населених пунктів залишились без світла: що відомо про попередню атаку