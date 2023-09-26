Джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили, що саме їхній дрон скинув вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость. Воно розташоване у Курській області. Наслідок – "вогняний": без світла – відразу 7 населених пунктів.

Зверніть увагу Мешканці Таганрогу повідомили про вибухи: вони кажуть про дрони, влада про "учєнія"

Така "бавовна" – свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити",

– наголосили у СБУ.

Що ж, чекаємо ниття росіян через те, що вони не можуть розібратися у графіках відключень. Окрім того, сподіваємося генераторів у країні-терористці – обмаль. Якщо окупанти билися за млинці, то можемо уявити, яке місиво почнеться за генератори. Беремо попкорн та спостерігаємо.

Що бреше влада

Тим часом місцева влада вигадала байку про "збиття дронів" у Курській області. Повідомляють, що дірява російська "ППО" начебто збила відразу 5 БпЛА. Що ж, нехай помріють собі наостанок.