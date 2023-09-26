Офіційно місцева російська влада не повідомляла про причини вибухів. Однак згодом з'явилось аж два варіанти – один від влади, другий – від місцевих мешканців.
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Що трапилось у російському Таганрозі
Місцеві мешканці почали бідкатись у російських телеграм-каналах, що чули в центрі "нібито щось вибухнуло".
Два рази була "бавовна". Одна сильніше і потім – слабша,
– написали очевидці.
Також хтось запитав, чи це могла бути робота ППО.
Далі у мережі з посиланням на очевидців написали, що нібито безпілотник над Таганрогом збили. Наслідки на землі ще нібито уточнювались, проте офіційна версія російських загарбників відрізняється.
Бідкання росіян у Таганрозі / Скриншот з телеграм-каналів
Адже росЗМІ з посиланням на оперативний штаб Ростовської області запевнили, що нібито потужний вибух у Таганрозі – це "навчання". Тобто нібито гучні звуки вибухів та інверсійні сліди в небі над Таганрогом – викликані навчанням російських військових.
У Росії тривожно: останні новини
- Ранок 26 вересня для росіян у Курській області видався неспокійним. Там окупанти заявили про "збиття безпілотників". У них зникло світло.
- Ввечері 25 вересня у росіян сирена лунала в Курську. Окрім того, місцеві мешканці писали про вибухи в Бєлгородській області.
- Вдень 25 вересня джерела 24 Каналу в розвідці підтвердили, що внаслідок удару українських військових по російському аеродрому "Халіно" в Курську вдалось знищити командування авіаполку росіян. Мовиться про поранення чи загибель командира 14 авіаполку, одного із його заступників, групи офіцерів-авіаторів, представника військової контррозвідки ФСБ, працівників аеродрому.