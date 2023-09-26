Официально местные российские власти не сообщали о причинах взрывов. Однако впоследствии появилось два варианта – один от власти, второй – от местных жителей, пишет 24
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Что случилось в российском Таганроге
Местные жители начали сетовать в российских телеграм-каналах, что слышали в центре "якобы что-то взорвалось".
Два раза был "хлопок". Один сильнее и потом – слабее,
– написали очевидцы.
Также кто-то спросил, могла ли это быть ПВО.
Далее в сети со ссылкой на очевидцев написали, что якобы беспилотник над Таганрогом был сбит. Последствия на земле еще уточнялись, однако официальная версия российских захватчиков отличается.
Жалоб россиян в Таганроге / Скриншот с телеграм-каналов
Ведь росСМИ со ссылкой на оперативный штаб Ростовской области заверили, что якобы мощный взрыв в Таганроге – это "обучение". То есть вроде бы громкие звуки взрывов и инверсионные следы в небе над Таганрогом – вызваны обучением российских военных.
В России тревожно: последние новости
- Утро 26 сентября для россиян в Курской области оказалось беспокойным. Там оккупанты заявили о "сбитие беспилотников". У них исчез свет.
- Вечером 25 сентября у россиян сирена звучала в Курске. Кроме того, местные жители писали о взрывах Белгородской области.
- Днем 25 сентября источники 24 Канала в разведке подтвердили, что в результате удара украинских военных по российскому аэродрому "Халино" в Курске удалось уничтожить командование авиаполка россиян. Речь идет о ранении или гибели командира 14 авиаполка, одного из его заместителей, группы офицеров-авиаторов, представителя военной контрразведки ФСБ, работников аэродрома.