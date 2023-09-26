Официально местные российские власти не сообщали о причинах взрывов. Однако впоследствии появилось два варианта – один от власти, второй – от местных жителей, пишет 24

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Что случилось в российском Таганроге

Местные жители начали сетовать в российских телеграм-каналах, что слышали в центре "якобы что-то взорвалось".

Два раза был "хлопок". Один сильнее и потом – слабее,

– написали очевидцы.

Также кто-то спросил, могла ли это быть ПВО.

Далее в сети со ссылкой на очевидцев написали, что якобы беспилотник над Таганрогом был сбит. Последствия на земле еще уточнялись, однако официальная версия российских захватчиков отличается.



Жалоб россиян в Таганроге / Скриншот с телеграм-каналов

Ведь росСМИ со ссылкой на оперативный штаб Ростовской области заверили, что якобы мощный взрыв в Таганроге – это "обучение". То есть вроде бы громкие звуки взрывов и инверсионные следы в небе над Таганрогом – вызваны обучением российских военных.

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