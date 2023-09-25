Соответствующую информацию 24 каналу подтвердили источники в разведке. Беспилотник атаковал помещение, где было руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова.

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В результате операции ГУР обезврежен командир 14 авиаполка

Источники 24 Канала в разведке сообщили, что удар по аэродрому был операцией ГУР. Сейчас разведка уточняет данные о состоянии российских оккупантов.

По предварительным данным, ранены или погибли:

командир 14 авиаполка,

один из его заместителей,

группа офицеров-авиаторов,

представитель военной контрразведки ФСБ,

работники аэродрома.

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О деталях атаки на аэродром в Курске также сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Главном управлении разведки.

По словам собеседника, "мощный" взрыв произошел непосредственно на взлетно-посадочной полосе, и с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

Сообщается, что руководство авиаполка и офицеры ФСБ прибыли для осмотра "украинского БПЛА", якобы перехваченного средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "уважаемая" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", – рассказал источник о спецоперации ГУР.

Обратите внимание. Аэродром "Халино" расположен в 7 километрах к востоку от центра Курска. Там базируется 14 гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ.

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