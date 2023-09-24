Источники 24 Канала в разведке сообщают, что это было прямое попадание дрона в здание. Это уже второй привет от Украины за сегодня, первый приняло здание ФСБ.

Смотрите также Никто не хочет покупать российские системы ПВО, – Буданов о последствиях массовых атак дронами

Что известно на этот момент

Относительно еще одного взрыва – источники в разведке сообщают о попадании по нефтеперерабатывающему заводу у курского аэродрома, прямое попадание в здание.

Наши разведчики передали взрывные поздравления россиянам с днем города, который сегодня отмечает Курск. Местные власти говорят, что все под контролем и все празднования состоятся.

Главное о взрывах в Курске