Источники 24 Канала в разведке сообщают, что это было прямое попадание дрона в здание. Это уже второй привет от Украины за сегодня, первый приняло здание ФСБ.
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Что известно на этот момент
Относительно еще одного взрыва – источники в разведке сообщают о попадании по нефтеперерабатывающему заводу у курского аэродрома, прямое попадание в здание.
Наши разведчики передали взрывные поздравления россиянам с днем города, который сегодня отмечает Курск. Местные власти говорят, что все под контролем и все празднования состоятся.
Главное о взрывах в Курске
- Мощный взрыв 24 сентября слышали в разных районах города. Губернатор Роман Старовойт заявил, что беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. По его словам, безопасность курян обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники.
- Впоследствии выяснилось, что "административным зданием" оказалось областное управление ФСБ. Там якобы повредили крышу, но о жертвах не сказано.
- Днем сообщили о повторном взрыве в Курске и столбе дыма. Власти сообщили, что все дроны сбили.
- Мэр Курска Игорь Куцак в 14:47 заявил, что решил отменить праздничный салют ко дню города – мол, это "будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности граждан". Ну конечно, свои салюты куряне уже получили.
- Расстояние от Курска до территории Украины – около 90 километров, но это если измерять дистанцию в воздушном пространстве. От пропускного пункта Гоптовка в Харьковской области до этого города можно доехать за 2 часа 30 минут, преодолев расстояние в 180 километров.
- Удар по зданию ФСБ – достаточно серьезная заявка. Буквально вчера глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские преступники не скроются нигде и возмездие найдет их всюду, хоть в России, хоть за ее пределами.