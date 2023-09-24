Российская система ПВО совсем несовершенна. Удары по аэродромам красноречиво демонстрируют, как на самом деле работает оружие, которая якобы "нет аналогов"

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Российская ПВО бездарна

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказывает, что сейчас фиксируется снижение спроса на средства обороны окупантов из-за постоянных налетов беспилотников на российские города и оккупированные территории.

Постоянные удары дронов на российские военные объекты демонстрируют очевидную несостоятельность российских систем ПВО выполнять свою работу. Именно поэтому они становятся менее прибыльными на мировых рынках вооружений. Если говорить об Украине, то наоборот – страны готовы покупать дроны украинского производства. Это, безусловно, играет роль после войны.

Когда весь мир видит, что какие-то беспилотники атакуют Москву, никто уже не хочет покупать российские системы ПВО,

– отметил Буданов. Также важно, что во время атак БПЛА на подконтрольные России территории возникают дыры в общем охвате противовоздушной обороны. Также налеты истощают российские запасы ракет – они не безграничны. Также влияние войны на себе ощутило русское население и особенно крупный бизнес. Это подрывает веру в "мощный" Кремль.

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