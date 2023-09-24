Російська система ППО зовсім недосконала. Удари по аеродромах красномовно демонструють, як насправді працює зброя, яка нібито "немає аналогів".

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Російська ППО бездарна

Очільник ГУР Кирило Буданов розповідає, що наразі фіксується зниження попиту на засоби оборони окупантів через постійні нальоти безпілотників на російські міста та окуповані території.

Постійні удари дронів на російські військові об'єкти демонструють очевидну неспроможність російських систем ППО виконувати свою роботу. Саме через це вони стають менш прибутковими на світових ринках озброєнь. Якщо говорити про Україну, то все навпаки – країни готові купувати дрони українського виробництва. Це безумовно відіграє роль після війни.

Коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують Москву, ніхто вже не хоче купувати російські системи ППО,

– зазначив Буданов. Також важливо, що під час атак БпЛА на підконтрольні Росії території виникають діри в загальному охопленні протиповітряної оборони. Також нальоти виснажують російські запаси ракет – вони не безмежні. Також вплив війни на собі відчуло російське населення і особливо великий бізнес. Це підриває віру у "могутній" Кремль.

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