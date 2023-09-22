Паралельно було чути вибухи в інших районах півострова. Зокрема, у Сімферопольському районі, а також біля сіл Первомайське та Красногвардійське. У Севастополі окупанти оголошувати повітряну тривогу та закликали перейти в укриття, без паніки не обійшлось. Про те, що відбувається сьогодні, 22 вересня, у Криму оперативно пише 24 Канал.

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16:10, 22 вересня Реакція України на вибухи в Севастополі Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії – справа рук українських льотчиків. Ми ж обіцяли, що "далі буде...",

– Інтригуючи написав він. Він також назвав Севастополь містом Військово-морських Сил Збройних Сил України.

16:09, 22 вересня В міноборони Росії прокоментували вибухи у Севастополі Міністерство оборони Росії звинуватило у ракетному ударі Україну. А також заявило, що під час атаки нібито було збито 5 ракет. "Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту. За наявною інформацією один військовослужбовець загинув", – йдеться у повідомленні.

16:04, 22 вересня У Бахчисараї можливий приліт по військовій базі ворога Також у мережі повідомили, що у Бахчисараї в районі військової частини на вулиці Сімферопольська, 2 піднімається стовп диму. Зазначають, що поруч розташована військова база росіян. Водночас окупаційна "влада" заявила про збиту ракету в районі Бахчисарая. Мовляв, стовп диму – це наслідки падіння уламків – спалахнула трава.

15:40, 22 вересня Вибухи лунали й в інших частинах півострова Паралельно було чути вибухи в інших районах півострова. Зокрема, у Сімферопольському районі, а також біля сіл Первомайське та Красногвардійське.

15:14, 22 вересня Кадри з атакованого Севастополя У мережі опублікували фото та відео ураженого штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Російські пропагандисти пишуть, що уламки ракети після удару розлетілися на сотні метрів.

Штаб ЧФ Росії у Севастополі після ракетного удару / Фото з мережі

Штаб ЧФ Росії могла вразити ракета / Фото з мережі Штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі після прильоту: дивіться відео Після прильоту по штабу Чорноморського флоту в Севастополі чомусь вирішили оголосити повітряну тривогу.

У Севастополі сильний дим після прильоту / Фото з мережі

14:58, 22 вересня Окупанти заявили про атаку ракетою Кримські пабліки повідомили, що атакувати штаб могли за допомогою ракети Storm Shadow. Однак ця інформація потребує підтвердження.Окупанти кажуть, що цивільна інфраструктура довкола штабу флоту не постраждала, як і люди на вулиці.

14:20, 22 вересня Паніка в Севастополі У Севастополі скасували ракетну та авіаційну небезпеку, але мешканців просили не виїжджати до центру міста. Дороги окупанти перекрили через, як вони заявили, "низку спеціальних заходів".

14:15, 22 вересня Окупаційна влада підтвердила приліт по ЧФ Окупаційна влада підтвердила приліт по штабу російського флоту. А також інформацію про нібито збитий безпілотник над Севастопольською бухтою. У місті включили сирену, почали евакуйовувати дітей із дитячих садків, жителів просили перейти в укриття.

13:15, 22 вересня Димова завіса над бухтою Окупанти опустили димову завісу над бухтою в Севастополі. Згодом місцеві жителі повідомили про нову "потужну вибухову хвилю". Також уламки впали біля театру імені Луначарського на проспекті Нахімова. Повідомляється про шістьох постраждалих.