Параллельно было слышно взрывы в других районах полуострова. В частности, в Симферопольском районе, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское. В Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу и призывали перейти в укрытие, без паники не обошлось. О происходящем сегодня, 22 сентября, в Крыму оперативно пишет 24 Канал.

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16:10, 22 сентября Реакция Украины на взрывы в Севастополе Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что удар по штабу Черноморского флота России – дело рук украинских летчиков. Мы же обещали, что "продолжение следует...",

– интригуя написал он. Он также назвал Севастополь городом Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

16:09, 22 сентября В минобороны России прокомментировали взрывы в Севастополе Министерство обороны России обвинило в ракетном ударе Украину. А также заявило, что во время атаки якобы были сбиты 5 ракет. "В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", – говорится в сообщении.

16:04, 22 сентября В Бахчисарае возможен прилет по военной базе врага Также в сети сообщили, что в Бахчисарае в районе воинской части по улице Симферопольская, 2 поднимается столб дыма. Отмечают, что рядом находится военная база россиян. В то же время оккупационные "власти" заявили о сбитой ракете в районе Бахчисарая. Мол, столб дыма – это последствия падения обломков – вспыхнула трава.

15:40, 22 сентября Взрывы раздавались и в других частях полуострова Параллельно было слышно взрывы в других районах полуострова. В частности, в Симферопольском районе, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское.

15:14, 22 сентября Кадры из атакованного Севастополя В сети опубликованы фото и видео пораженного штаба Черноморского флота России в Севастополе. Российские пропагандисты пишут, что обломки ракеты после удара разлетелись на сотни метров.

Штаб ЧФ России в Севастополе после ракетного удара / Фото из сети

Штаб ЧФ России могла поразить ракета / Фото из сети Штаб Черноморского флота России в Севастополе по прилете: смотрите видео После прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе почему-то решили объявить воздушную тревогу.

В Севастополе сильный дым по прилету / Фото из сети

14:58, 22 сентября Оккупанты заявили об атаке ракетой Крымские паблики сообщили, что атаковать штаб могли с помощью ракеты Storm Shadow. Однако эта информация нуждается в подтверждении. Кафиры говорят, что гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала, как и люди на улице.

14:20, 22 сентября Паника в Севастополе В Севастополе упразднили ракетную и авиационную опасность, но жителей просили не выезжать в центр города. Дороги оккупанты перекрыли из-за, как они заявили, "ряд специальных мероприятий".

14:15, 22 сентября Оккупационные власти подтвердили прилет по ЧФ Оккупационные власти подтвердили прилет по штабу российского флота. А также информацию о якобы сбитом беспилотнике над Севастопольской бухтой. В городе включили сирену, начали эвакуировать детей из детских садов, жителей просили перейти в укрытие.

13:15, 22 сентября Дымовая завеса над бухтой Оккупанты опустили дымовую завесу над бухтой в Севастополе. Впоследствии местные жители сообщили о новой "мощной взрывной волне". Также обломки рухнули у театра имени Луначарского на проспекте Нахимова. Сообщается о шести пострадавших.