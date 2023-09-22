Параллельно было слышно взрывы в других районах полуострова. В частности, в Симферопольском районе, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское. В Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу и призывали перейти в укрытие, без паники не обошлось. О происходящем сегодня, 22 сентября, в Крыму оперативно пишет 24 Канал.
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Реакция Украины на взрывы в Севастополе
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что удар по штабу Черноморского флота России – дело рук украинских летчиков.
Мы же обещали, что "продолжение следует...",
– интригуя написал он.
Он также назвал Севастополь городом Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
В минобороны России прокомментировали взрывы в Севастополе
Министерство обороны России обвинило в ракетном ударе Украину. А также заявило, что во время атаки якобы были сбиты 5 ракет.
"В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", – говорится в сообщении.
В Бахчисарае возможен прилет по военной базе врага
Также в сети сообщили, что в Бахчисарае в районе воинской части по улице Симферопольская, 2 поднимается столб дыма. Отмечают, что рядом находится военная база россиян. В то же время оккупационные "власти" заявили о сбитой ракете в районе Бахчисарая. Мол, столб дыма – это последствия падения обломков – вспыхнула трава.
Взрывы раздавались и в других частях полуострова
Параллельно было слышно взрывы в других районах полуострова. В частности, в Симферопольском районе, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское.
Кадры из атакованного Севастополя
В сети опубликованы фото и видео пораженного штаба Черноморского флота России в Севастополе. Российские пропагандисты пишут, что обломки ракеты после удара разлетелись на сотни метров.
Штаб ЧФ России в Севастополе после ракетного удара / Фото из сети
Штаб ЧФ России могла поразить ракета / Фото из сети
Штаб Черноморского флота России в Севастополе по прилете: смотрите видео
После прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе почему-то решили объявить воздушную тревогу.
В Севастополе сильный дым по прилету / Фото из сети
Оккупанты заявили об атаке ракетой
Крымские паблики сообщили, что атаковать штаб могли с помощью ракеты Storm Shadow. Однако эта информация нуждается в подтверждении. Кафиры говорят, что гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала, как и люди на улице.
Паника в Севастополе
В Севастополе упразднили ракетную и авиационную опасность, но жителей просили не выезжать в центр города. Дороги оккупанты перекрыли из-за, как они заявили, "ряд специальных мероприятий".
Оккупационные власти подтвердили прилет по ЧФ
Оккупационные власти подтвердили прилет по штабу российского флота. А также информацию о якобы сбитом беспилотнике над Севастопольской бухтой. В городе включили сирену, начали эвакуировать детей из детских садов, жителей просили перейти в укрытие.
Дымовая завеса над бухтой
Оккупанты опустили дымовую завесу над бухтой в Севастополе. Впоследствии местные жители сообщили о новой "мощной взрывной волне". Также обломки рухнули у театра имени Луначарского на проспекте Нахимова. Сообщается о шести пострадавших.
В Севастополе раздались громкие взрывы
О громких звуках взрывов в центре Севастополя начали сообщать после обеда. Так называемый "губернатор" Крыма Михаил Развожаев сначала сообщил, что ситуация спокойная и анонсировал плановые стрельбы.
Ближе к 13:00 оккупанты вторично за день перекрыли движение по Керченскому мосту, а также приостановили морской транспорт в Севастополе. В телеграмм-каналах писали, что это было связано с тем, что ракеты или БПЛА снова на подлете к острову.