Російські загарбники оголосили у Севастополі повітряну тривогу. Однак дещо пізно – вже після того, як "прилетіло" у штаб Чорноморського флоту.

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У Севастополі лунали сирени

В обід 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи. Російські окупанти повідомили про атаку на штаб Чорноморського флоту, у будівлі почалась пожежа.

Цікаво, що повітряну тривогу у Севастополі оголосили приблизно через 10 хвилин після вибуху. Тоді окупанти заявили, що можлива ще одна атака і попросили не виїжджати до центру міста.

Повітряна тривога у Севастополі: дивіться відео

На місці працюють працівники МНС Росії. У готовність приведено аеромобільне угруповання. Введено резервну техніку. Вогнеборці вживають усіх заходів для якнайшвидшої ліквідації спалаху. Триває нарощування сил та засобів,

– заявив так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв.

Цікаво, що він лише зараз розповів жителям окупованого міста, як поводитися при повітряній тривозі і сказав слідувати в укриття тим, хто знає, де вони є. Перелік укриттів севастопольцям окупант, звичайно, не надав.

Приблизно через пів години в місті оголосили відбій ракетної та авіаційної небезпеки. Але дороги в центр наразі перекриті.