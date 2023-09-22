У мережі публікують чимало світлин та відео ураженого штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, пише 24 Канал. Моніторингові групи повідомляють, що штаб нібито уразила крилата ракета Storm Shadow, однак ця інформація потребує підтвердження.

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Штаб окупантів могла уразити крилата ракета

Так званий ставленик Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.

Російські пропагандисти пишуть, що уламки ракети після удару розлетілися на сотні метрів.



Штаб ЧФ Росії у Севастополі після ракетного удару / Фото з мережі



Штаб ЧФ Росії могла вразити ракета / Фото з мережі

Штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі після прильоту: дивіться відео

Після прильоту по штабу Чорноморського флоту в Севастополі чомусь вирішили оголосити повітряну тривогу.



У Севастополі сильний дим після прильоту / Фото з мережі

В окупованому Криму зачекалися ЗСУ, тому люди заговорили українською. "Почалось", – каже один з очевидців прильоту по штабу ЧФ Росії.

Очевидці коментують приліт по штабу: дивіться відео

Після удару по штабу Чорноморського флоту Росії в будівлі триває пожежа. Очевидці публікують відео яскравої "бавовни".

Наслідки удару по штабу ЧФ Росії: дивіться відео

Після "бавовни" в окупантів почалася справжня паніка. Людей просять не виїжджати в центр Севастополя та не виходити з будівель. На місці працюють співробітники МНС Росії.

ГУР МО раніше атакувало Чорноморський флот