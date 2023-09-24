Окупантам стає все менш "по-домашньому" на території тимчасово окупованого Криму. Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, пояснивши, як Україна знищує потужності ворога.

Дивіться також Українські атаки підірвали військову перевагу Росії у Чорному морі, – The Wall Street Journal

Потужне угруповання в Криму

З 2014 року, коли росіяни захопили Кримський півострів, його почали відновлювати як непотопну військову-морську базу. Щобільше, на початку минулого року окупанти мали там угрупування, яке за кількістю особового складу та техніки, входило в рейтинг "200 збройних сил країн світу". Займали там 80 місце.

Що цікаво, 10 чи 12 країн НАТО мають свої збройні сили менші, ніж Росія тримала в окупованому Криму. Тобто це дуже серйозний військовий контингент, який готувався, щоб проєкціювати силу на Азовське море й Атлантичний океан,

– зауважив Андрій Риженко.

Крім військово-морських сил, посилювали протиповітряну оборону, ракетні системи та авіацію. Зараз це угруповання зосереджене на завданні ракетних ударів: і кораблями, і підводними човнами, і береговими ракетними комплексами, й авіацією.

"Вони блокують судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. Справді, ми знайшли "дорогу життя" поблизу тих вод, але там дуже небагато суден. Визнані міжнародні шляхи якраз перебувають під загрозою застосування всієї їхньої зброї", – наголосив капітан запасу ВМС.

Також Крим використовують для подальшого захоплення українських територій шляхом висадки десанту, підготовки нових військових. Там, зокрема, ремонтують техніку, лікують поранених.

Андрій Риженко про демілітаризацію Криму: дивіться відео

Методично знищуємо військовий потенціал ворога

Однак, звісно, для росіян це не могло мати наслідків. Тож останнім часом в Криму гаряче, як ніколи.

Те, що ми відзначаємо останній місяць, це систематизована робота із завдання високоточних ударів по об'єктах критичної інфраструктури противника. Для цього ми використовуємо морські дрони, повітряні БпЛА та крилаті ракети,

– зауважив Риженко.

Зокрема, нещодавно було знищено два комплекси С-400. Як наслідок, туди фактично безперешкодно почали долітати ракети: і по аеродрому в Саках, і по запасному командному пункту у Верхньосадовому, і по штабу Чорноморського флоту.

"Зараз здійснюють методичну роботу з послаблення бойового потенціалу противника – військ, які перебувають на Кримському півострові і забезпечують військову агресію проти нас", – наголосив Риженко.

Зверніть увагу! Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до українців в Криму з проханням тимчасово покинути територію окупованого півострова. За її словами, безпечніше буде перечекати деокупацію Криму на підконтрольній Україні території або ж у третіх країнах.

Вибухи у Криму: останні новини