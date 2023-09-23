Агенти руху "АТЕШ" переконують, що вибух точно не був наслідком роботи ППО. Місцеві пабліки пишуть, що занадто "димно" після такого "успішного збиття".

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Нова атака на Севастополь

В окупованому Севастополі близько 08:32 пролунав вибух. Жителі Криму чули спочатку звук ракети, а потім вже саме влучання. Від потужної вибухової хвилі затряслися вікна в будинка.

Також на півострові лунає сирена, кримські пабліки повідомляють про атаку безпілотниками та ракетами берегового комплексу. Окупанти почали вживати заходів вже після "бавовни". На фоні прильоту окупанти також призупинили рух морського пасажирського транспорту.

Попередньо "бавовна" сталася поблизу Інкермана – у тому районі розташована нафтобаза. Окупаційна влада Севастополя підтвердила удар, однак вже класично заявила про "збиття". Там повідомили, нібито уламки впали у районі Сухарної балки.

Агенти руху "АТЕШ" заперечили "успішну роботу ППО" окупантів та ще раз подякували севастопольцям.

Черговий приліт у окупованому Севастополі / Сергій Стерненко