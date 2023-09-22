Виявилось, що удар по штабу корегували агенти "АТЕШ" та звичайні севастопольці.

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Як агенти керували вогонь по штабу ЧФ

Тривалий час ми фіксуємо військові об'єкти Севастополя та місця розміщення ППО: (Штаб ЧФ, центр водолазної підготовки, навчальний центр тощо). Ця інформація допомогла Силам оборони України оцінити обстановку та успішно завдати удару по штабу Чорноморського флоту. Ми давно придивлялися до нього,

– сказали в "Атеш".

Партизани подякували севастопольцям та своїм агентам за роботу та зізналися, що без них нічого не вийшло б. Також вони подякували міноборони Росії, адже через їхні дії до співпраці вдається залучати все більше офіцерів Чорноморського флоту країни-агресора.

Наслідки влучання по штабу ЧФ Росії: фото "Атеш"

Окреме спасибі міноборони Росії – затримки виплат військовим допомагають нам залучати до співпраці офіцерів з Чорноморського флоту Росії. Сезон бавовни триває, скоро ще,

– додали партизани.

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