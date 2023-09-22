Оказалось, что удар по штабу корректировали агенты АТЕШ и обычные севастопольцы.
Смотрите также Минобороны России признало удар по штабу Черноморского флота: там могло быть совещание офицеров
Как агенты руководили огонь по штабу ЧФ
Долгое время мы фиксируем военные объекты Севастополя и места размещения ПВО: (Штаб ЧФ, центр водолазной подготовки, учебный центр и т.п.). Эта информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота. Мы давно присматривались к нему,
– сказали в "Атеш".
Партизаны поблагодарили севастопольцев и своих агентов за работу и признались, что без них ничего бы не получилось. Также они поблагодарили минобороны России, ведь из-за их действий к сотрудничеству удается привлекать все больше офицеров Черноморского флота страны-агрессора.
Последствия попадания по штабу ЧФ России: фото "Атеш"
Отдельное спасибо минобороны России – задержка выплат военным помогает нам привлекать к сотрудничеству офицеров из Черноморского флота России. Сезон хлопка продолжается, скоро еще,
– добавили партизаны.
Главное об атаке по флоту России 22 сентября
- В обед в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы – случился прилет в штаб Черноморского флота в центре города.
- Интересно, что воздушная тревога в Севастополе была объявлена только после того, как все закончилось.
- В СтратКоме ВСУ подтвердили, что за ударом стоит Украина.
- Мониторинговые группы сообщают, что штаб якобы поразил крылатую ракету типа Storm Shadow. Однако эта информация требует подтверждения.
- Сначала в минобороны России заявили, что в результате прилета погиб только один военнослужащий, а впоследствии начали утверждать, что он якобы не погиб, а пропал без вести. В то же время в сети пишут, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе в здании могла проходить встреча высокопоставленных российских офицеров. В настоящее время эта информация нуждается в подтверждении.