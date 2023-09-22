В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю был нанесен ракетный удар, пишет 24 Канал. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.
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Минобороны России скрывает последствия удара по Черноморскому флоту
Однако версия России не выдерживает критики. Об этом свидетельствуют масштабные разрушения после удара. При этом в минобороны России говорят, что в результате прилета погиб только один военнослужащий.
Впоследствии в России изменили версию относительно погибшего военнослужащего. Российское минобороны утверждает, что военнослужащий якобы не погиб, а пропал без вести.
В то же время в сети пишут, что во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в здании могла происходить встреча высокопоставленных российских офицеров. Сейчас эта информация требует подтверждения.
В сети пишут, что в штабе могло погибнуть несколько десятков оккупантов. Штаб Черноморского флота якобы атаковали две ракеты.
Ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развозжаев утверждает, что люди, которые находились возле здания, якобы не пострадали.
"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – говорится в сообщении.
В то же время российские телеграмм-каналы пишут по меньшей мере о шести пострадавших.
Удар по штабу Черноморского флота: подробности
- В временно оккупированном Севастополе около обеда прогремели мощные взрывы. Только спустя некоторое время после атаки оккупанты объявили воздушную тревогу в Севастополе.
- Мониторинговые группы сообщают, что штаб якобы поразила крылатая ракета типа Storm Shadow. Однако эта информация требует подтверждения.
- В результате удара сильно повреждено здание, где размещался штаб Черноморского флота России.
- В Воздушных Силах ВСУ косвенно намекнули, что за ударом стоит Украина. Так, на атаку отреагировал командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
- Он выразил благодарность лётчикам Воздушных Сил, а также напомнил российским оккупантам, что Украина предупреждала их. Кроме того, Олещук выразил надежду, что во время следующей атаки российское "ПеВеО" снова "не подведет".