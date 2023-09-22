В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю был нанесен ракетный удар, пишет 24 Канал. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.

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Минобороны России скрывает последствия удара по Черноморскому флоту

Однако версия России не выдерживает критики. Об этом свидетельствуют масштабные разрушения после удара. При этом в минобороны России говорят, что в результате прилета погиб только один военнослужащий.

Впоследствии в России изменили версию относительно погибшего военнослужащего. Российское минобороны утверждает, что военнослужащий якобы не погиб, а пропал без вести.

В то же время в сети пишут, что во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в здании могла происходить встреча высокопоставленных российских офицеров. Сейчас эта информация требует подтверждения.

В сети пишут, что в штабе могло погибнуть несколько десятков оккупантов. Штаб Черноморского флота якобы атаковали две ракеты.

Ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развозжаев утверждает, что люди, которые находились возле здания, якобы не пострадали.

"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – говорится в сообщении.

В то же время российские телеграмм-каналы пишут по меньшей мере о шести пострадавших.

Удар по штабу Черноморского флота: подробности