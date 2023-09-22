У російському відомстві підтвердили, що по Севастополю було завданого ракетного удару, пише 24 Канал. Та окупанти фантазують, що нібито сили "ПеВеО" збили 5 ракет.
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Міноборони Росії приховує наслідки удару по Чорноморському флоту
Проте версія Росії не витримує критики. Про це свідчать масштабні руйнування після удару. При цьому в міноборони Росії кажуть, що внаслідок прильоту загинув тільки один військовослужбовець.
Згодом у Росії змінили версію щодо загиблого військовослужбовця. Російське міноборони стверджує, що військовослужбовець нібито не загинув, а зник безвісти.
Водночас у мережі пишуть, що під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі в будівлі могла відбуватися зустріч високопоставлених російських офіцерів. Наразі ця інформація потребує підтвердження.
У мережі пишуть, що в штабі могло загинути кілька десятків окупантів. Штаб Чорноморського флоту буцімто атакували дві ракети.
Ставленик Кремля в Севастополі Михайло Развозжаєв стверджує, що люди, які перебували біля будівлі, нібито не постраждали.
"За попередньою інформацією, цивільна інфраструктура навколо штабу флоту не постраждала. Люди, які перебували в момент удару на вулиці, теж не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Водночас російські телеграм-канали пишуть щонайменше про шістьох постраждалих.
Удар по штабу Чорноморського флоту: подробиці
- У тимчасово окупованому Севастополі близько обіду прогриміли потужні вибухи. Тільки через деякий час після атаки окупанти оголосили повітряну тривогу у Севастополі.
- Моніторингові групи повідомляють, що штаб нібито уразила крилата ракета типу Storm Shadow. Однак ця інформація потребує підтвердження.
- Унаслідок удару сильно пошкоджена будівля, де розміщувався штаб Чорноморського флоту Росії.
- У Повітряних Силах ЗСУ непрямо натякнули, що за ударом стоїть Україна. Так, на атаку відреагував командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
- Він висловив подяку льотчикам Повітряних Сил, а також нагадав російським окупантам, що Україна попереджала їх. Крім того, Олещук висловив сподівання, що під час наступної атаки російське "ПеВеО" знову "не підведе".