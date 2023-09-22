У російському відомстві підтвердили, що по Севастополю було завданого ракетного удару, пише 24 Канал. Та окупанти фантазують, що нібито сили "ПеВеО" збили 5 ракет.

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Міноборони Росії приховує наслідки удару по Чорноморському флоту

Проте версія Росії не витримує критики. Про це свідчать масштабні руйнування після удару. При цьому в міноборони Росії кажуть, що внаслідок прильоту загинув тільки один військовослужбовець.

Згодом у Росії змінили версію щодо загиблого військовослужбовця. Російське міноборони стверджує, що військовослужбовець нібито не загинув, а зник безвісти.

Водночас у мережі пишуть, що під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі в будівлі могла відбуватися зустріч високопоставлених російських офіцерів. Наразі ця інформація потребує підтвердження.

У мережі пишуть, що в штабі могло загинути кілька десятків окупантів. Штаб Чорноморського флоту буцімто атакували дві ракети.

Ставленик Кремля в Севастополі Михайло Развозжаєв стверджує, що люди, які перебували біля будівлі, нібито не постраждали.

"За попередньою інформацією, цивільна інфраструктура навколо штабу флоту не постраждала. Люди, які перебували в момент удару на вулиці, теж не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Водночас російські телеграм-канали пишуть щонайменше про шістьох постраждалих.

Удар по штабу Чорноморського флоту: подробиці