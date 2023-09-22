У Севастополі 22 вересня пролунали вибухи, після яких ввімкнули сирену. Окупанти заявляють про "успішну" роботу ППО.
Зверніть увагу У Бахчисараї могло прилетіти по військовій частині росіян
Окупантам не дають оговтатись
Командувач Повітряних сил наголосив, що окупантам не дають оговтатися у Мелітополі, адже також неспокійно у Криму.
Ми ж обіцяли, що "далі буде...",
– написав він.
Олещук також висловив подяку усім українським льотчикам. Він також написав, що "сподівається, що російське ППО нас не підведе".
До слова, окупанти заявляють про те, що "всі ракети збиті".
Також у мережу потрапило відео, де росіянти намагаються сховатися після того, як ввімкнувся сигнал повітряної тривоги.
Жінка, яка знімає відео, констатує, що у Криму щось "почалось". До оречі, говорить вона українською, попри всі намагання російських пропагандистів переконати місцевих, що вони – росіяни, їм це не вдалося. На записі видно, що люди налякані та намагаються проти до укриття.
У Севастополі ввімкнули сирену після вибухів: дивіться відео
Вибухи у Криму: останні новини
- 22 вересня прогриміли вибухи в Бахчисарайському районі Криму. В Бахчисараї, ймовірно, є влучання по військовій частині окупантів. Звідти у небо здіймається стовп диму. Зокрема, очевидці повідомляють, що дим виник поблизу військової частини. Російські пабліки уже теж починають обережно писати про вибухи в Бахчисараї. Обережно, бо на фоні потужних вибухів у Севастополі, додаткові удари по військових об'єктах на півострові викликають паніку в росіян.
- У Севастополі 22 вересня було уражено штаб Чорноморського флоту. Унаслідок удару будівля російських військових сильно "втомилася". У мережі публікують чимало світлин та відео ураженого штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, пише 24 Канал. Моніторингові групи повідомляють, що штаб нібито уразила крилата ракета Storm Shadow, однак ця інформація потребує підтвердження.
- Міноборони Росії визнало удар по штабу. У російському відомстві підтвердили, що по Севастополю було завданого ракетного удару, пише 24 Канал. Та окупанти фантазують, що нібито сили "ПеВеО" збили 5 ракет.