Журналісти показали супутникові фото американської компанії Planet Labs до та після ракетного удару. Наслідки влучання видно з космосу.

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Що видно на супутникових фото

Planet Labs показали, як виглядав штаб Чорноморського флоту Росії за день до удару (21 вересня) та вже після атаки (22 вересня). На фото видно, що в п'ятницю вдень будівля штабу була серйозно пошкоджена. Дим і руйнування видно аж із космосу.

Фото штабу Чорноморського флоту 21 та 22 вересня

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Зазначимо, що росіяни заявляли про те, що під час атаки на Севастополь збили всі ракети, проте цю версію спростовують фото та відео очевидців.

Так, журналісти показали унікальне фото, на якому вдалося зафіксувати ракету, яка "зависла" над штабом Чорноморського флоту Росії за секунду до удару. Також у мережі з'явилося відео, яке зняли очевидці в момент атаки – там чітко видно, що ракета влучила в ціль.

Ба більше, на цих кадрах чітко видно, що коли ракета летіла на будівлю, то вона вже горіла. Це дозволяє припустити. що влучання було не одне.

Але навіть наявних доказів достатньо, щоб спростувати заяву Росії про те, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті.

Що передувало