Відповідну інформацію Сили спеціальних операцій розповіла наступного дня після атаки 23 вересня. Військові також пояснили, як відбувалась операція з атаки по штабі росіян.

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Що нового відомо про атаку по штабу Чорноморського флоту Росії

Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь,

– розповіли військові.

Сили спеціальних операцій розповіли, як все відбувалось. Зокрема, вони передали дані Повітряним силам для нанесення ураження. Далі вже свою роботу зробили вони.

"Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", – запевнили військові.

Вибухи в штабі Чорноморського флоту Росії: коротко