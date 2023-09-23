Ще 16 росіян зазнали поранень. Серед них – генерали. Про це розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.
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Деякі поранені – у важкому стані
Буданов зазначив, що серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук. Він перебуває в дуже важкому стані. Своєю чергою, начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков непритомний.
Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив,
– зауважив голова ГУР.
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Розвідка працює з агентами в Криму
Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. ГУР наразі не має інформації про його стан
На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел.
Зрозуміло, що агентурні джерела – одні з основних,
– зауважив очільник ГУР.
Водночас він не став відповідати, чи використовували для атаки на штаб російського Чорноморського флоту ракети західного виробництва.
"Тут я маю утриматись від відповіді, думаю, ви маєте мене зрозуміти", – сказав Буданов.