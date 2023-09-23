Еще 16 россиян получили ранения. Среди них – генералы. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
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Некоторые раненые – в тяжелом состоянии
Буданов отметил, что среди раненых – командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук. Он находится в очень тяжелом состоянии. В свою очередь, начальник штаба генерал-лейтенант Алег Цеков без сознания.
Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее – они не входят в перечень, который я вам озвучил,
– заметил глава ГУР.
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Разведка работает с агентами в Крыму
Буданов не подтвердил сообщения о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. ГУР пока не располагает информацией о его состоянии
На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные, Буданов ответил, что разведка собирает данные со всех источников.
Понятно, что агентурные источники – одни из основных,
– заметил глава ГУР.
В то же время, он не стал отвечать, использовали ли для атаки на штаб российского Черноморского флота ракеты западного производства.
"Здесь я должен удержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять", – сказал Буданов.