Еще 16 россиян получили ранения. Среди них – генералы. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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Некоторые раненые – в тяжелом состоянии

Буданов отметил, что среди раненых – командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук. Он находится в очень тяжелом состоянии. В свою очередь, начальник штаба генерал-лейтенант Алег Цеков без сознания.

Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее – они не входят в перечень, который я вам озвучил,

– заметил глава ГУР.

Обратите внимание! Романчук – командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Цеков – командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

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Разведка работает с агентами в Крыму

Буданов не подтвердил сообщения о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. ГУР пока не располагает информацией о его состоянии

На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные, Буданов ответил, что разведка собирает данные со всех источников.

Понятно, что агентурные источники – одни из основных,

– заметил глава ГУР.

В то же время, он не стал отвечать, использовали ли для атаки на штаб российского Черноморского флота ракеты западного производства.

"Здесь я должен удержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять", – сказал Буданов.

Важно! 22 сентября в Севастополе прогремели несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Впоследствии успешное поражение подтвердили и Вооруженные Силы Украины.