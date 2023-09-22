Речь идет о Storm Shadow. Об этом журналистам Sky News сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow

Украина использовала ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. После прилета, в результате которого здание загорелось, один российский солдат до сих пор считается пропавшим без вести.

В штаб попала по меньшей мере одна ракета. В то же время российские официальные лица сообщали, что еще пять якобы сбило их ПВО.

Решение о поставках ракет британского и французского производства, также известных как SCALP, являлось одним из самых громких призывов западных стран во время войны. Партнеры Украины боялись, что оружие большой дальности может быть использовано на территории России.

Однако и Великобритания, и Франция согласились поставить Киеву эти ракеты в мае и июле этого года соответственно.