Мовиться про Storm Shadow. Про це журналістам Sky News повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow

Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Після прильоту, внаслідок якого будівля загорілася, один російський солдат досі вважається зниклим безвісти.

У штаб влучила щонайменше одна ракета. Водночас російські офіційні особи повідомляли, що ще п'ять нібито збила їхня ППО.

Рішення про постачання ракет британського і французького виробництва, також відомих як SCALP, було одним з найгучніших закликів західних країн під час війни. Партнери України боялися, що зброя великої дальності може бути використана на російській території.

Проте і Велика Британія, і Франція погодилися поставити Києву ці ракети в травні та липні цього року відповідно.

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