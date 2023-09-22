Окупаційний "глава" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що ракета, яку Україна запустила по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, нібито було була збита. Однак на кадрах, які оприлюднили в мережі, видно, що ракета влучила в будівлю.
Дивіться також Де розташований штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі: показуємо на карті
Україна влучила в "яблучко": момент удару зафіксували камери
Журналісти "Крим.Реалії" показали фото, на якому видно ракету, яка уразила штаб Чорноморського флоту Росії. Це спростовує версію російської влади про всі збиті ракети, які атакували сьогодні Севастополь.
Варто зазначити, що штаб вже палає. Тож можна припустити, що це було не перше влучання.
За секунду до удару / "Крим Реалії"
Також у мережі з'явилося відео атаки, яке слугує ще одним доказом російської брехні. На цих кадрах чітко видно, що ракета влучає просто у будівлю. І тут теж неозброєним оком можна побачити, що штаб вже і так сильно палає.
Момент влучання в штаб Чорноморського флоту Росії: дивіться відео
Головне про атаку на штаб Чорноморського флоту Росії
- В обід у Севастополі почули потужні вибухи. Україна завдала ракетного удару по Чорноморському флоту Росії, який розміщений просто в центрі міста.
- У СтратКомі ЗСУ заявили, що операція була успішною, тим самим підтвердивши атаку.
- Спершу в міноборони Росії заявили, що внаслідок прильоту загинув лише один військовослужбовець флоту. Однак згодом вони швиденько виправились і почали казати, що він нібито не загинув, а "зник безвісти".
- Водночас у телеграм-каналах вже ходять різні чутки. Одні стверджують, що під час удару в будівлі могла відбуватися зустріч високопоставлених російських офіцерів. Інші взагалі заявили, що нібито загинув командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов. Мовляв, він перебував у своєму кабінеті. Однак зазначимо, що наразі обидва повідомлення потребують підтвердження.