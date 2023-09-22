Окупаційний "глава" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що ракета, яку Україна запустила по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, нібито було була збита. Однак на кадрах, які оприлюднили в мережі, видно, що ракета влучила в будівлю.

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Україна влучила в "яблучко": момент удару зафіксували камери

Журналісти "Крим.Реалії" показали фото, на якому видно ракету, яка уразила штаб Чорноморського флоту Росії. Це спростовує версію російської влади про всі збиті ракети, які атакували сьогодні Севастополь.

Варто зазначити, що штаб вже палає. Тож можна припустити, що це було не перше влучання.



За секунду до удару / "Крим Реалії"

Також у мережі з'явилося відео атаки, яке слугує ще одним доказом російської брехні. На цих кадрах чітко видно, що ракета влучає просто у будівлю. І тут теж неозброєним оком можна побачити, що штаб вже і так сильно палає.

Момент влучання в штаб Чорноморського флоту Росії: дивіться відео

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