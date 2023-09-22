Оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракета, которую Украина запустила по штабу Черноморского флота в Севастополе, якобы была сбита. Однако на кадрах, которые обнародовали в сети, видно, что ракета попала в здание.

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Украина попала в "яблочко": момент удара зафиксировали камеры

Журналисты " Крым.Реалии " показали фото, на котором видно ракету, поразившую штаб Черноморского флота России. Это опровергает версию российских властей обо всех сбитых ракетах, атаковавших сегодня Севастополь.

Стоит отметить, что штаб уже пылает. Можно предположить, что это было не первое попадание.



За секунду до удара / "Крым. Реалии"

Также в сети появилось видео атаки, которое служит еще одним доказательством российской лжи. На этих кадрах ясно видно, что ракета попадает прямо в здание. И здесь тоже невооруженным глазом можно увидеть, что штаб уже и так сильно пылает.

Момент попадания в штаб Черноморского флота России: смотрите видео

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