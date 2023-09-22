Около 12:00 зафиксировали прилет по штабу командования Черноморского флота. В ВСУ поражение охарактеризовали как успешное.

Обратите внимание В них больше всего шансов попасть: военный обозреватель предположил, чем атаковали штаб в Севастополе

В InformNapalm заявили, что прилет был очень мощным. Здание штаба пробили до подвала, а, возможно, еще глубже.

Где расположен штаб: показываем на карте

Что происходит в Севастополе

Центр города срочно перекрыли. Вспыхнул пожар. По городу промчались несколько пожарных. Местные жители паникуют в чатах. Они не понимают, "как такое вообще могло произойти" и жалуются из-за плохой работы "легендарной" (спойлер – нет) российской "ПВО".

Дела в Севастополе настолько плохи, что российские пропагандисты не смогли придумать басню в стиле "потерь нет", поэтому заявили об одном погибшем. Учитывая, как россияне врут о своих потерях, реальное количество может быть гораздо больше. В то же время впоследствии захватчики испугались и заявил, что погибший якобы "пропал без вести".

У врага нет никакого будущего на временно захваченных территориях Украины. Крым был, есть и будет Украиной.