Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, ракета Storm Shadow – очень сложная цель для ПВО России.
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"Вероятнее всего, использовались крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или французский аналог SCALP. Это ракета, у которой больше шансов поразить такой объект благодаря точности. Она является очень сложной целью для ПВО России", – считает военный обозреватель.
Недальновидность оккупантов
Давид Шарп отметил, что в штабе командования Черноморского флота России, куда прилетело, находились многие люди. Хотя было ясно, что это военная цель для ВСУ.
Там еще находились немало людей. Кстати, с их точки зрения, я бы считал такой подход глубоко неправильным. Россияне должны были понимать, что такие штабы являются потенциальной целью. Находиться в больших количествах в таких зданиях, мягко говоря, нецелесообразно,
– сказал он.
Давид Шарп о прилете по штабу россиян: смотрите видео
Удар по штабу Черноморского флота России: главное
- В Севастополе 22 сентября было поражен штаб Черноморского флота. В результате удара сильно повреждено здание, там продолжался пожар. Очевидцы публиковали видео яркого "хлопка". У оккупантов началась настоящая паника. Людей просили не выезжать в центр Севастополя и не выходить из построек. На месте работали сотрудники МЧС России.
- Мониторинговые группы сообщали, что штаб якобы поразил крылатую ракету типа Storm Shadow. Однако эта информация требует подтверждения.
- Впоследствии Минобороны России признало удар по штабу. Оккупанты фантазируют, что якобы ПВО сбила 5 ракет. Там заявили, что в результате прилета погиб только один военнослужащий. Впоследствии в России изменили версию относительно погибшего военнослужащего и утверждали, что военнослужащий якобы не погиб, а пропал без вести.
- По состоянию на 16:00 в ВСУ подтвердили, что примерно в 12 часов нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.