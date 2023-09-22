Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, ракета Storm Shadow – очень сложная цель для ПВО России.

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"Вероятнее всего, использовались крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или французский аналог SCALP. Это ракета, у которой больше шансов поразить такой объект благодаря точности. Она является очень сложной целью для ПВО России", – считает военный обозреватель.

Недальновидность оккупантов

Давид Шарп отметил, что в штабе командования Черноморского флота России, куда прилетело, находились многие люди. Хотя было ясно, что это военная цель для ВСУ.

Там еще находились немало людей. Кстати, с их точки зрения, я бы считал такой подход глубоко неправильным. Россияне должны были понимать, что такие штабы являются потенциальной целью. Находиться в больших количествах в таких зданиях, мягко говоря, нецелесообразно,

– сказал он.

Давид Шарп о прилете по штабу россиян: смотрите видео

Удар по штабу Черноморского флота России: главное