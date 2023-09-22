По состоянию на 16:00 в ВСУ подтвердили удар. Этот день и прилет приближает деоккупацию Крыма.

Обратите внимание Момент атаки по Черноморскому флоту России в Крыму попал на видео

22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе,

– говорится в сообщении.

Мощный удар по Черноморскому флоту

В Севастополе 22 сентября произошел мощный взрыв. В местных чатах началась паника. Впоследствии стало известно, что прилетело в штаб Черноморского флота. В Воздушных силах ВСУ отметили: оккупантов предупреждали о том, что "продолжение следует".

Взрыв был настолько мощным, что его признали даже в минобороны России. Очевидно, захватчики не додумались, как скрыть такой масштабный "хлопок", чтобы "дальше говорить, что все идет по плану". Сначала даже заявили о погибшем российском военном. Хотя, учитывая, как активно Россия лжет, умаляя свои потери, "двухсотых" может быть гораздо больше. Впоследствии российская пропаганда "переобулась в воздухе" и заявила, что оккупант якобы пропал без вести.