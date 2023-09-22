Момент попадания по штабу Черноморского флота попал на видео. Запись обнародовал так называемый "британский журналист", который на самом деле не имеет ничего общего с Великобританией. 24 Канал.
Обратите внимание Мы же обещали, что "продолжение следует", – командующий Воздушными Силами отреагировал на атаку по Севастополю.
Взрывы раздавались один за другим
На записи слышно, что взрывы раздаются постоянно. К слову, они были достаточно мощными и, очевидно, испугали россиян.
Момент прилета по штабу Черноморского флота: смотрите видео
"Британский журналист"
На записи также можно услышать бред, который говорит автор видео. Известно, что этот мужчина позиционирует себя как "британский журналист", однако на самом деле родом из Ирана и работает на иранском англоязычном канале Press-TV. Его зовут Джонни Миллер и он действительно имеет британское гражданство, позволяющее ему скрывать свою настоящую национальность.
Он продвигает русские нарративы. Особое внимание Джонни Миллер уделяет "украинским преступлениям" на Донбассе и всячески восхваляет российских военных, якобы спасающих русскоязычных украинцев.
Удар по штабу Чернорноморского флота: основное
- Штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке 22 сентября. Минобороны России признало удар по штабу. В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю был нанесен ракетный удар. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.
- Однако версия России не выдерживает критики. Об этом свидетельствуют масштабные разрушения после удара . При этом в минобороны России говорят, что в результате прилета погиб только один военнослужащий.
- Впоследствии в России изменили версию по поводу погибшего военнослужащего. Российское минобороны утверждает, что военнослужащий якобы не погиб, а пропал без вести. В то же время в сети пишут, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе в здании могла проходить встреча высокопоставленных российских офицеров. В настоящее время эта информация нуждается в подтверждении.
- Взрывы слышали не только в Севастополе. Россияне говорят, что это их ПВО работала в Саках и в гарнизоне Гвардейского. А еще есть предположение, что мог быть прилет в район Инкермана. Кроме того, ПВО якобы отработало в районе Бельбека по неизвестным целям.