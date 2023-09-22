Момент попадания по штабу Черноморского флота попал на видео. Запись обнародовал так называемый "британский журналист", который на самом деле не имеет ничего общего с Великобританией. 24 Канал.

Обратите внимание Мы же обещали, что "продолжение следует", – командующий Воздушными Силами отреагировал на атаку по Севастополю.

Взрывы раздавались один за другим

На записи слышно, что взрывы раздаются постоянно. К слову, они были достаточно мощными и, очевидно, испугали россиян.

Момент прилета по штабу Черноморского флота: смотрите видео

"Британский журналист"

На записи также можно услышать бред, который говорит автор видео. Известно, что этот мужчина позиционирует себя как "британский журналист", однако на самом деле родом из Ирана и работает на иранском англоязычном канале Press-TV. Его зовут Джонни Миллер и он действительно имеет британское гражданство, позволяющее ему скрывать свою настоящую национальность.

Он продвигает русские нарративы. Особое внимание Джонни Миллер уделяет "украинским преступлениям" на Донбассе и всячески восхваляет российских военных, якобы спасающих русскоязычных украинцев.

Удар по штабу Чернорноморского флота: основное